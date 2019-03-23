Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем создания республики. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

По словам Путина, это событие сыграло важную роль в судьбе Башкортостана, поскольку способствовало его экономическому развитию, а также сохранению самобытной культуры проживающих в республике народов.

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«Сегодня Башкортостан по праву считается одним из регионов-лидеров», — сказано в поздравительном обращении.

По мнению российского лидера, Башкирия привлекает в свой регион все больше инвестиций для реализации востребованных проектов в различных сферах.