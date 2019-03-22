СМИ: Путин и Меркель встретятся в Петерсберге

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель приглашены на форум «Петербургский диалог» в немецком Петерсберге, пишет газета General-Anzeiger со ссылкой на источники.

Отмечается, что форум пройдет 18-20 июля. В издании подчеркнули, что Путин и Меркель со времен присоединения Крыма не заседали совместно на мероприятиях форума. Если политики примут участие в «Петербургском диалоге», то это может означать новый этап в отношениях стран, считают в газете.

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Также в General-Anzeiger добавили, что согласно дипломатические обычаям лидерам стран высылают официальное приглашение на международные форумы только в том случае, если велика вероятность положительного ответа.

Ранее сообщалось, что Путин и Меркель обсудили урегулирование в Сирии.