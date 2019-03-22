Тимошенко отказалась «бежать» из Украины, если проиграет выборы
Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что она не намерена покидать страну, если потерпит поражение на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что данное заявление она сделала в эфире программы «Право на власть».
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«Я никогда не бежала из собственной страны и никогда бежать не буду», — заверила Тимошенко.
Также Тимошенко рассказала, что во времена президентского срока Виктора Януковича ее за три дня предупредили о готовящемся аресте и предоставили «зеленый коридор» для выезда в другую страну, однако она отказалась покидать Украину.
Ранее Тимошенко пообещала переговоры о мире в Донбассе в случае победы на выборах.