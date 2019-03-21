Опрос: рейтинг врио главы Петербурга Беглова составляет 46-48%

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что актуальный электоральный рейтинг врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова по замерам ВЦИОМ составляет 48% от всех опрошенных, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам в целом интервал рейтингов колеблется в цифрах 46-48%.

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«Если брать только активную часть населения (те, кто ответили, что точно придут на выборы – «Газета.Ru») то рейтинг свыше 50%», — заявил социолог.

Также Федоров отказался назвать других потенциальных кандидатов на выборы, о которых спрашивают журналисты.

«Разрыв между вторым и третьим местом небольшой», — аргументировал Федоров свое нежелание назвать других кандидатов.

Ранее источники «Газеты.Ru» сообщили, что, скорее всего, главный оппозиционный политик Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева не примет участие в выборах губернатора города.