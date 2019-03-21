Опрос: рейтинг врио главы Петербурга Беглова составляет 46-48%
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что актуальный электоральный рейтинг врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова по замерам ВЦИОМ составляет 48% от всех опрошенных, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам в целом интервал рейтингов колеблется в цифрах 46-48%.
«Если брать только активную часть населения (те, кто ответили, что точно придут на выборы – «Газета.Ru») то рейтинг свыше 50%», — заявил социолог.
Также Федоров отказался назвать других потенциальных кандидатов на выборы, о которых спрашивают журналисты.
«Разрыв между вторым и третьим местом небольшой», — аргументировал Федоров свое нежелание назвать других кандидатов.
Ранее источники «Газеты.Ru» сообщили, что, скорее всего, главный оппозиционный политик Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева не примет участие в выборах губернатора города.