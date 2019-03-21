В Кремле рассказали о содержании послания Путина Асаду

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в послании своему сирийскому коллеге Башару Асаду изложил ряд вопросов двусторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в послании Путина также говорилось о процессе урегулирования ситуации в Сирии.

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Он также добавил, что не может раскрыть содержание послания полностью.

При этом Песков не уточнил, обсуждалась ли Путиным и Асадом ситуация в Идлибе.

Ранее сообщалось, что Асад провел встречу с российской делегацией.