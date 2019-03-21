Новый президент Казахстана решил посетить Россию

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Новый президент Казахстана Касым-Жомартом Токаев планирует посетить Россию в ближайшее время, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По данным агентства, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Токаевым.

Как отмечается, Путин тепло поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана.

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При этом лидеры договорились об организации в ближайшее время визита Токаева в Россию.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Токаева со вступлением в должность.