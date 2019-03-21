Володин оценил шансы Порошенко на честную победу

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский лидер Петр Порошенко не сможет честно победить на президентских выборах на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Порошенко продолжит «нагнетать истерию» для сохранения личной власти.

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Он также добавил, что в президентской гонке на Украине Порошенко является аутсайдером.

Володин подчеркнул, что победить честно у Порошенко не получится.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел дополнительные санкции против России.