СМИ: Ким Чен Ын намерен поехать в Россию после провала саммита с Трампом

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын захотел приехать в Россию после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на экс-главу центра корейских программ ЦРУ Эндрю Кима.

Бывший разведчик заявил, что Ким Чен Ын хочет поехать в Россию, однако не назвал своих источников информации. Ким добавил, что северокорейский лидер также намерен посетить Китай.

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При этом, подчеркнул экс-разведчик, глава КНДР все еще намерен вести диалог с Соединенными Штатами.

Ранее в Кремле выразили надежду, что дата и место встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будут согласованы в обозримом будущем.