Врио губернатора Челябинской области прибыл в регион

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер прилетел в Челябинск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональном правительстве.

«Да, сегодня утром Текслер прилетел в Челябинск», — подтвердил собеседник агентства.

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19 марта стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил назначил исполняющим обязанности руководителя региона Алексея Текслера.

До этого Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики. Он окончил первый первый поток программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.