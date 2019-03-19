«Уйти, пока еще жив»: эксперт США об отставке Назарбаева

Эксперт по проблемам Средней Азии Кеннановского института в Вашингтоне доктор Эдвард Лемон заявил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев будет играть роль наставника при своем преемнике, передает РИА «Новости».

Он отметил, что, после ряда волнений в регионе Назарбаев стремится контролировать плавный переход власти к своему преемнику.

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Кроме того, он отметил роль внешних факторов в отставке лидера страны.

«Назарбаев видел, как два соседних лидера, Ислам Каримов в Узбекистане и Сапармурат Ниязов в Туркменистане, умерли на своем посту. Назарбаев сделал выводы из этих ситуаций, и это, возможно, это привело к его решению уйти в отставку, пока он еще жив, чтобы продолжать играть роль наставника при своем преемника», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Назарбаев рассказал Владимиру Путину о предстоящей отставке.