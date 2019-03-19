Путин назначил врио главы Челябинской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, передает РИА «Новости».
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин также назначил исполняющим обязанности руководителя региона Алексея Текслера.
Ранее Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики. Он окончил первый первый поток программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.