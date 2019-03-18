Посол ответил на вопрос о контактах Гуайдо с Россией
Посол России в Каракасе Владимир Заемский заявил, что венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо не обращался в дипмиссию, чтобы установить контакт с российскими властями. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, «самопровозглашенный временно исполняющим обязанности президента» Гуайдо не осуществлял «прямых» обращений в посольство или российский МИД.
При этом, отметил Заемский, в интервью Гуайдо неоднократно заявлял в интервью, что в случае своего прихода ко власти он намерен развивать с Россией взаимовыгодные отношения.
«Новые власти, дескать, будут готовы развивать взаимовыгодное сотрудничество со всеми иностранными партнерами, включая Россию и Китай», — сказал посол.
Ранее Гуайдо утверждал, что пытался наладить официальный контакт с Россией и Китаем.