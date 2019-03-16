Порошенко уволил ключевого губернатора

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Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Полтавской облгосадминистрации Валерия Головко, передает «112 Украина».

Как отмечается, его решение было принято в связи с потерей доверия из-за расследования Национального антикоррупционного бюро.

«Сегодня я подписал указ об увольнении господина Головко», — объявил Порошенко.

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Он добавил, что его обязанности будет временно исполнять Роман Товстый.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил главу внешней разведки Украины Егора Божка.