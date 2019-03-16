На Украине раскрыли мошенническую схему по скупке голосов Порошенко

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В общественном проекте «Карусель-2019» заявили, что им удалось раскрыть мошенническую схему по скупке голосов действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Страна.Ua».

Как отмечается, Порошенко поделил государство между двумя организаторами — первым замглавы администрации президента Виталием Ковальчуком и народным депутатом Сергеем Березенко. Они занимаются координацией скупки голосов и страхуют друг друга на случай, если против одной из сторон начнутся атаки.

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Подчеркивается, что после публикации расследования сайт организации перестал функционировать, однако издание успело сохранить материал.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о фальсификации выборов командой Порошенко.