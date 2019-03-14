Посол ответил на вопрос о вступлении Белоруссии в состав России

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Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич ответил на вопрос о вступлении Белоруссии в состав России, передает РИА «Новости».

По словам посла, президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что российская сторона является сторонницей двустороннего взаимовыгодного российско-белорусского развития Союзного государства.

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«По вопросу вступления Белоруссии в состав Российской Федерации – этого не просто никто никому не предлагал», — сказал Бабич.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Союз России с Белоруссией можно будет считать состоявшимся после «скучной работы» по согласованию документов для объединения.