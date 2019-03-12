Соратник Тимошенко обозвал придурком лидера фракции Порошенко

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Народный депутат от фракции «Батькивщина» Александр Абдуллин во время заседания Верховной Рады обозвал лидера фракции «Блок Петра Порошенко» Артура Герасимова придурком, передает «Украинская правда».

На заседании Герасимов продемонстрировал запись телефонного разговора якобы между Юлией Тимошенко и Игорем Коломойским.

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Абдуллин во время демонстрации записи подошел к трибуне и обругал Герасимова.

«Артур, ты придурок, просто придурок. Подумай, что ты сейчас делаешь на всю страну», — заявил Абдуллин.

Но Герасимов не обратил на него внимания.

Ранее была опубликована запись телефонного разговора двух людей с голосами похожими на голоса лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и украинского олигарха Игоря Коломойского. Запись датирована февралем 2019 года. На записи «голос Тимошенко» поздравляет собеседника с днем рождения.