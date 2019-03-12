Тимошенко указала на «апогей провокаций» администрации Порошенко

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Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что нынешний украинский президент Петр Прошенко не сможет по-честному выиграть выборы. Слова Тимошенко передает РИА «Новости».

«Провокации администрации президента [Порошенко] уже достигли апогея», — сказала Тимошенко.

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Она добавила, что «провокации» аппарата Порошенко против нее лично и других кандидатов в президенты страны говорят о том, что он «сегодня не в состоянии побеждать на выборах честно нашу команду».

Тимошенко не уточнила, какие «провокации» Порошенко она имеет в виду.

Ранее сообщалось, что больше всего дел возбуждено по подкупу украинцев в пользу Тимошенко и Порошенко.