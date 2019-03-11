Семь процентов Курил: Japan Times о позиции Японии в споре с Россией

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов пойти на крупную уступку в территориальном споре по Курилам и подписать «рамочное соглашение» с Россией, которое, по информации японских СМИ, может состояться в июне на саммите G20 во время приезда в страну президента России Владимира Путина, считает профессор Темплского университета Джеймс Браун. Об этом он написал в колонке для издания Japan Times.

Браун пишет о готовности японского премьера пойти на сделку по возвращению двух островов — Хабомаи и Шикотан, несмотря на то, что они составляют «только семь процентов от спорной суши». Традиционно Токио призывал возвращению всех четырех островов Курильской гряды, которые в Японии называют «северными территориями».

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Автор называет подход администрации Абэ к курильскому вопросу «Кавана — 2», по аналогии с первоначальным предложением, сделанным президенту России Борису Ельцину на саммите в Каване в апреле 1998 года.

В ноябре 2018 года ситуация в курильском вопросе изменилась, когда Абэ и Путин договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе совместной декларации 1956 года. Этот документ предполагает, что Москва передаст острова Хабомаи и Шикотан Японии после заключения мирного договора. Однако о крупных островах Итуруп и Кунашир в нем ничего не говорится, напоминает автор.

Браун предполагает, что Абэ исходил из того, что его готовность довольствоваться лишь двумя островами были бы достаточными для достижения прорыва. Однако на самом деле мирному договору по-прежнему препятствуют серьезные проблемы. Так, по мере смягчения позиции Японии отношение России ужесточилось. Между тем, японская общественность уступки Абэ может принять негативно, вследствие этого парламент Японии вряд ли согласится ратифицировать мирный договор, заключает автор.

Ранее сообщалось, что Москва назвала условие для подписания мирного договора с Японией.