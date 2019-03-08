Тимошенко рекомендовала избирателям идти на участки с тремя парами очков
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина» призвала своих сторонников взять с собой на избирательные участки три пары очков, чтобы увидеть ее фамилию в бюллетене.
Экс-премьер указала на то, что в списке кандидатов будет ее однофамилец, с которым у них также совпадают инициалы. По ее словам, регистрация кандидатом в президенты ее «полного тезки» является «унизительной технологией» оппонентов.
«Таким образом действующий президент (Украины Петр Порошенко. — «Газета.Ru») хочет нечестно у меня выиграть. Берем три пары очков на участки и имеем в виду, что такие технологии работают», — призвала Тимошенко.
Кроме того, она отметила беспрецедентное число зарегистрированных кандидатов в президенты (39 человек). По мнению Тимошенко, это было сделано для обеспечения победы Порошенко в первом туре «посредством админресурса и подкупа».
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Ранее Тимошенко сообщила о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в случае победы на выборах.