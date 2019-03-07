Юлия Тимошенко потребовала усилить санкции против России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/835/12069835/RIAN_5686968.HR-pic905-895x505-79110.jpg">

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко призвала усилить антироссийские санкции в ходе встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии «Батькивщина», лидером которой она является.

Она также заявила, что Крым должен вернуться к Украине.

Реклама

При этом Тимошенко подчеркнула, что американские партнеры — не просто друзья государства, но и ее соратники на пути к построению демократии. Она также поблагодарила США за поддержку в «сложный момент» для Украины.

Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко призвала действующего президента Украины Петра Порошенко не тратить время и сняться с выборов.