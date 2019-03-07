Юлия Тимошенко потребовала усилить санкции против России
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко призвала усилить антироссийские санкции в ходе встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии «Батькивщина», лидером которой она является.
Она также заявила, что Крым должен вернуться к Украине.
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При этом Тимошенко подчеркнула, что американские партнеры — не просто друзья государства, но и ее соратники на пути к построению демократии. Она также поблагодарила США за поддержку в «сложный момент» для Украины.
Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко призвала действующего президента Украины Петра Порошенко не тратить время и сняться с выборов.