Посол США требует уволить замгенпрокурора Украины

Посол США на Украине Мари Йованович призвала уволить антикоррупционного прокурора Украины Назара Холодницкого, сообщают «Украинские новости».

По ее словам, он был пойман «за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции».

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Также она заявила о необходимости провести расследование в отношении лиц, причастных к коррупции.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура не стала возбуждать уголовное дело в отношении главы партии «Батькивщина» и кандидата в президенты страны Юлии Тимошенко.