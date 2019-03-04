Три комитета конгресса США потребовали подробностей о переговорах Трампа и Путина

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Председатели трех комитетов палаты представителей конгресса США потребовали от Белого дома и Госдепа деталей о переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что с требованием предоставить дополнительные данные о встречах Путина и Трампа в Хельсинки и Гамбурге выступили председатели комитетов по разведке, иностранным делам и государственному надзору. Совместное письмо председателей комитетов было направлено и.о. главы аппарата Белого дома Мику Малвейни и госсекретарю США Майку Помпео.

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По мнению представителей комитетов, Трамп намеренно «скрыл» детали своих личных переговоров с Путиным. Они потребовали, чтобы им разрешили допросить переводчиков и лингвистов, которые присутствовали на встрече российского и американского президентов.

Ранее аналитик телеканала CNN Саманта Виноград заявила, что двухчасовая речь Трампа прошла по сценарию Путина.