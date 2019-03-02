Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с 88-летием бывшего президента СССР Михаила Горбачева, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского лидера.

В поздравительной телеграмме президент указал на вовлеченность Горбачева в важнейшие вопросы международной повестки. Путин отметил, что экс-президент СССР известен как авторитетный государственный и общественный деятель, обладающий огромным профессиональным и жизненным опытом.

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«Отрадно, что и сегодня Вы не остаетесь в стороне от дел, активно вовлечены в экспертные дискуссии по ключевым вопросам международной повестки, вносите значимый вклад в выстраивание открытого, конструктивного диалога по важнейшим проблемам современности», — говорится в тексте.

Также Путин пожелал политику доброго здоровья и бодрости духа.

Ранее сообщалось, что «арт-провокация» с автографом Горбачева ушла с молотка за 12 млн рублей.