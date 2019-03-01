Тимошенко пригрозила Порошенко судом
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пригрозила украинскому лидеру Петру Порошенко судом за преступления против страны. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, Порошенко и его окружение ответят «за каждую копейку», якобы украденную у Украины.
Она также добавила, что «подкупы и фальсификации» не помогут Порошенко.
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Тимошенко подчеркнула, что президенту Украины не удастся сбежать из страны.
Ранее сообщалось, что МВД Украины ведет уголовное расследование против Тимошенко.