Тимошенко пригрозила Порошенко судом

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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пригрозила украинскому лидеру Петру Порошенко судом за преступления против страны. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Порошенко и его окружение ответят «за каждую копейку», якобы украденную у Украины.

Она также добавила, что «подкупы и фальсификации» не помогут Порошенко.

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Тимошенко подчеркнула, что президенту Украины не удастся сбежать из страны.

Ранее сообщалось, что МВД Украины ведет уголовное расследование против Тимошенко.