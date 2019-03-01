Фракция Порошенко требует проверить финансирование партии Тимошенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/615/12145615/shablon-1h2-pic905-895x505-69103.jpg">

Президентская парламентская фракция «Блок Петра Порошенко» заявила о необходимости проверки источников финансирования партии «Батькивщина», которую возглавляет кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данную инициативу озвучила представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко. По ее словам, с намерением проверить источники финансирования «Батькивщины» выступили также другие парламентские фракции.

Реклама

«Вместе с НАПК [Национальным агентством по предотвращению коррупции мы намерены]… провести расследование наполнения как партийных касс [«Батькивщины»], так и фондов наших кандидатов», — сказала Луценко.

По ее словам, Тимошенко якобы использовала незадекларированные средства для продвижения своих интересов в США.

Ранее стало известно, что в генпрокуратуре Украины отказались заводить дело на Тимошенко.