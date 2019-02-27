Newsweek: Мадлен Олбрайт извинилась за недооценку России

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт извинилась перед экс-кандидатом в президенты от республиканской партии, действующим сенатором США Миттом Ромни за то, что недооценила Россию. Об этом она заявила во время слушаний в комитете по разведке палаты представителей США, пишет Newsweek.

Отмечается, что во время предвыборной кампании 2012 года опасения Ромни о том, что Москва является самым большим противником Вашингтона, высмеивались его соперником и экс-президентом США Бараком Обамой. Олбрайт сказала, что была неправа в отношении возможностей России.

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Олбрайт отметила, что президент России Владимир Путин «сыграл очень хорошую партию, имея плохие карты на руках».

Главным соперником Ромни на президентских выборах в 2012 году был Барак Обама, который баллотировался от демократической партии США. Бывший президент США во время широко освещаемых предвыборных дебатов упрекнул Ромни за то, что тот считал Россию главной геополитической угрозой, объяснив свое несогласие с этим тезисом тем, что «холодная война закончилась 20 лет назад».

Как отмечает издание, во время слушаний на этой неделе конгрессмены сошлись во мнениях о том, что Россия является одним из крупнейших противников как американских, так и демократических ценностей.