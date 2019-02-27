Нетаньяху прибыл в Москву
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху прилетел в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно имеющейся информации, самолет лидера совершил посадку в аэропорту Внуково-2.
Уточняется, что Нетаньяху встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Этот визит станет первым с 17 сентября прошлого года.
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Самолет Ил-20 потерпел крушение в Сирии 17 сентября в результате попадания ракеты сирийских ПВО. Минобороны России обвинило в случившемся израильскую сторону, чьи истребители, наносившие удары по провинции Латакия, прикрылись российским самолетом.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху позвонил Путину на фоне несостоявшегося визита.