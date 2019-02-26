Представитель Порошенко отреагировала на сообщения о его импичменте

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Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко требует импичмента действующему главе государства Петру Порошенко из-за понимания того, что не попадет во второй тур выборов, передает РИА «Новости».

По ее словам, Порошенко в настоящее время — «самый рейтинговый кандидат, который выходит на первое место».

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«Юлия Тимошенко прекрасно понимает, что не попадает во второй тур, соответственно, вытягиваются все инсинуации для того, чтобы отвлечь внимание от обысков по подкупу избирателей», — сказала Луценко.

Она также указала на то, что экс-премьер Украины выступила с требованием об импичменте Порошенко всего за месяц до выборов.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что Тимошенко объявила о начале импичмента Порошенко.