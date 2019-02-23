Аваков рассказал о возможных обысках в штабе Порошенко

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» в украинской Раде Сергей Березенко фигурирует в уголовных делах о подкупе избирателей, возбужденных после заявления экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, передает ZN.UA.

По его словам, следствие считает Березенко организатором схем подкупа избирателей. При этом он отметил, что Березенко является народным депутатом, и потому в его отношении нельзя проводить следственные действия.

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«Но по факту — да, в производствах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко»,— сказал Аваков.

Глава МВД Украины добавил, что в настоящее время открыто 19 уголовных дел о нарушениях в ходе предвыборной кампании, но не только на основании обращений Тимошенко.

Ранее Тмошенко рассказала об уголовных делах в отношении штаба Порошенко.