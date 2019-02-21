СМИ выяснили, как власти отреагировали на послание Путина Федеральному собранию

В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. В почти полуторачасовой речи глава государства привлек внимание в первую очередь к социальным проблемам населения. В Госдуме планируют подготовить план реализации его поручений к 18 марта, но некоторые федеральные и региональные ведомства и чиновники уже заявили о начале работы.

ТАСС рассказывает, кто и как прокомментировал задачи, поставленные президентом.

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О скорости выполнения

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал кабинет министров, не дожидаясь формальных поручений, начать работу по реализации тех инициатив, которые в ежегодном послании озвучил Владимир Путин.

О требуемых затратах

Выполнение социального блока послания президента потребует около 80 млрд рублей в 2019 году, предварительно оценила вице-премьер Татьяна Голикова. «Безусловно, на 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры и, безусловно, растет контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучены президентом», — уточнила она. Также, по ее словам, правительство поможет дотационным регионам в реализации предложений президента, а все обозначенные им социальные меры будут обеспечены и включены в бюджет.

Чуть ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что общие дополнительные расходы бюджета на поручения президента составят 100–120 млрд рублей в год.

«Ямал абсолютно точно выполнит задачи, которые глава государства поставил. У нас для этого есть все необходимые условия: и люди умеют работать, и ресурс у нас есть», — заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Об «ипотечных каникулах»

Минстрой пообещал проработать вопрос об «ипотечных каникулах» для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию, вместе с Минфином и ЦБ.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий предположил, что срок таких «каникул» может составить от полугода до года.

Глава комитета Госдумы по собственности, природным ресурсам и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что распространить предложенный президентом механизм стоит и на обманутых дольщиков, которые продолжают выплачивать ипотеку за жилье в долгостроях.

А комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, в свою очередь, предложил ввести также льготное рефинансирование для россиян, оказавшихся в затруднительном положении.

О пенсиях

Минтруд изменит порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах. Схема поменяется так, как и просил президент: сначала пенсии доведут до прожиточного минимума пенсионера (ПМП), а уже после будут проводить индексацию их и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). «Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году. В результате эти граждане должны получить прибавку», — сообщили в пресс-службе ведомства. Глава государства также отметил, что нужно пересчитать выплаты за первые месяцы 2019 года и доплатить людям деньги, которые они недополучили.

О «зеленых» товарах и экологии

На создание бренда «зеленой» продукции понадобится около полугода, подсчитали в Минсельхозе. Глава ведомства Дмитрий Патрушев напомнил, что точные сроки позже будут обозначены в поручениях. «Но мы уже приняли к исполнению, будем работать», — добавил он. По задумке президента бренд должен подтверждать, что в производстве таких товаров использовались только безопасные для здоровья людей технологии. Он должен стать гарантией качества на внешнем и внутреннем рынках.

В Алтайском крае до 2024 года появятся два национальных парка в рамках нацпроекта «Экология». Рабочие названия — «Тогул» и «Горная Колывань». Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов, напомнив о призыве Путина заниматься вопросами особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

О развитии туризма

Минэкономразвития и Министерство иностранных дел активно займутся проработкой введения электронных виз и возможностью снижения цен на визы для иностранцев, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

Упрощение визовых процедур для иностранных туристов и использование электронных виз потребует изменений в бюджете, отметил глава комитета Совфеда по социальной политике, который в том числе занимается вопросами государственной политики в сфере туризма, Валерий Рязанский. В частности пограничникам потребуется новое оборудование, которое сейчас в бюджет не заложено. Сенатор подчеркнул, что говорить о сроках внесения бюджетных поправок пока рано.

Об образовании и медицине

В Северо-Кавказском федеральном округе направят около 25 млрд рублей на строительство 50 школ, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. В послании президент заявил, что все российские школы должны быть переведены на современные условия обучения через два года.

Национальная программа «Земский учитель», которую предложил запустить Владимир Путин, позволит решить проблему острого дефицита учителей в сельских школах Якутии, считают в региональном минобрнауки. По словам представителя ведомства, субъекту ежегодно нужно около 700–800 педагогических работников, из них 70% — в сельской местности.

Научно-образовательный центр (НОЦ) в Пермском крае, об открытии которого президент рассказал в послании Федеральному собранию, до 2024 года подготовит до 10 тыс. специалистов недропользования. А в общем цель создания НОЦ в Прикамье — разработка и внедрение на российском и зарубежных рынках созданных здесь новых технологий, продуктов, услуг в сфере рационального недропользования, а также развитие региона как комфортного и безопасного места ​ для жизни и профессиональной карьеры.

Новые стандарты «бережливых поликлиник», экономящих время посетителей, необходимо активнее внедрять в Санкт-Петербурге, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. «Один из самых главных вопросов для нашего города — это вопросы здравоохранения», — отметил он и подчеркнул, что особое внимание при утверждении высоких стандартов работы поликлиник необходимо уделить детям.

О снижении уровня бедности

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов поручил правительству региона разработать меры по снижению бедности и дополнительные меры поддержки специалистов, работающих в социальной сфере. Ранее Владимир Путин поручил со следующего года оказать содействие субъектам, внедряющим практику социального контракта, которая нацелена на снижение бедности. Также он обратил внимание на нехватку специалистов в областях медицины и образования в отдаленных населенных пунктах.

О реализации нацпроекта «Культура»

Масштабные культурно-образовательные центры и небольшие дома культуры, которые появятся в России в ближайшие годы, позволят регионам принимать выставки ведущих музеев страны, начать обучение по новым специальностям и обеспечить досуг не только в больших городах, но и в глубинке.