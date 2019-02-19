Кандидат в президенты Украины рассказал о подкупе избирателей

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Кандидат в президенты Украины Сергей Тарута обвинил киевские власти в попытках подкупа избирателей, сообщает NewsOne.

Он отметил, что люди на местах постоянно дают сигналы: «фальсификации, заставляют, приходят деньги, под видом медицинских услуг, под видом найма — якобы ты будешь агитатором». По его словам, это один из элементов подкупа избирателей.

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По мнению Таруты, у действующего президента Украины Петра Порошенко «нет даже теоретических шансов» победить на выборах в условиях честной борьбы.

Ранее на Украине рассказали о последствиях победы Порошенко на президентских выборах.