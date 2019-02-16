Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелять

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Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему Киев не может прекратить военные действия, передает РИА «Новости».

«Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет», — сказал Порошенко.

При этом, по его мнению, нынешнее состояние страны это «история успеха», так как украинским властям удалось провести реформы в условиях войны.

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«Украина сейчас — это история успеха. Это самые глубокие реформы в истории моей страны», — отметил Порошенко.

Ранее Порошенко рассказал, когда на Западе примут 124-страничный пакет санкций против России.