Макрон и Путин поговорили по телефону про Сирию и Украину
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, передае РИА «Новости».
«Президент Республики (Эммануэль Макрон) переговорил по телефону со своим российским коллегой (Владимиром Путиным) по ситуации в Сирии и на Украине», — говорится в коммюнике Елисейского дворца
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Отмечается, что Путин рассказал о текущих переговорах с Ираном и Турцией, а Макрон — о приоритетах Франции в Сирии, а именно о борьбе с терроризмом и помощи мирному населению.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном 2 января.