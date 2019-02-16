Макрон и Путин поговорили по телефону про Сирию и Украину

<img src="//img.gazeta.ru/files3/901/12078901/putinmacron-pic905-895x505-37872.jpg">

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, передае РИА «Новости».

«Президент Республики (Эммануэль Макрон) переговорил по телефону со своим российским коллегой (Владимиром Путиным) по ситуации в Сирии и на Украине», — говорится в коммюнике Елисейского дворца

Реклама

Отмечается, что Путин рассказал о текущих переговорах с Ираном и Турцией, а Макрон — о приоритетах Франции в Сирии, а именно о борьбе с терроризмом и помощи мирному населению.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном 2 января.