Bloomberg: Трампу грозит серьезный конфликт с конгрессом из-за режима ЧП

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Президента США Дональда Трампа ждет новый виток конфликта с конгрессом из-за решения ввести режим чрезвычайного положения. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, представители Демократической партии могут принять резолюцию, выступив против режима ЧП. После этого лидер демократов в сенате Чак Шумер проведет по ней голосование, и есть основания предполагать, что часть республиканцев поддержит эту резолюцию. Это поставит Трампа в невыигрышное положение.

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В агентстве уточнили, что при худшем политическом сценарии американскому лидеру придется наложить вето на резолюцию. Если значительная часть республиканцев выступит против методов Трампа в решении своих задач, он снова покажет себя не в самом выгодном свете.

Ранее сообщалось, что против Трампа начали расследование после введения режима ЧП.