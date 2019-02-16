Bloomberg: Трампу грозит серьезный конфликт с конгрессом из-за режима ЧП
Президента США Дональда Трампа ждет новый виток конфликта с конгрессом из-за решения ввести режим чрезвычайного положения. Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечается, представители Демократической партии могут принять резолюцию, выступив против режима ЧП. После этого лидер демократов в сенате Чак Шумер проведет по ней голосование, и есть основания предполагать, что часть республиканцев поддержит эту резолюцию. Это поставит Трампа в невыигрышное положение.
В агентстве уточнили, что при худшем политическом сценарии американскому лидеру придется наложить вето на резолюцию. Если значительная часть республиканцев выступит против методов Трампа в решении своих задач, он снова покажет себя не в самом выгодном свете.
Ранее сообщалось, что против Трампа начали расследование после введения режима ЧП.