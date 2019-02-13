Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Сочи

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе покатались на лыжах в Сочи, передает РИА «Новости».

Как отмечается, во время паузы в переговорах главы двух стран оправились на горнолыжную трассу, где опробовали два «синих» склона протяженностью около километра.

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При этом отмечается, что находившиеся на склоне туристы были удивлены появлением президентов. Подчеркивается, что горнолыжный центр не стали специально перекрывать на время визита Путина и Лукашенко.

Ранее Лукашенко пообещал россиянам качественную водку и закуску.