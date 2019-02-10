На Украине завели 24 уголовных дела из-за нарушений в избирательной кампании

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Национальная полиция Украины завела уже 24 уголовных дела из-за нарушений в ходе избирательной кампании по президентским выборам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

Как отмечается, также было составлено 118 административных протоколов.

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«По состоянию на воскресенье(10 февраля. — «Газета.Ru»), дополнительно зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, открыто 24 уголовных производства», —

отметил заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Подчеркивается, что всего с начала предвыборной гонки в полицию поступило 760 заявлений о нарушениях.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Олег Ляшко обвинил избирательный штаб действующего президента страны Петра Порошенко в подготовке провокаций.