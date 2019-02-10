Bloomberg: демократы и республиканцы разругались из-за шатдауна
Переговоры в конгрессе по поводу предотвращения нового шатдауна были прерваны поздно вечером в субботу, 10 февраля. Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечается, демократы и республиканцы пока не общаются.
Уточняется, что переговоры все еще никак не могут возобновиться.
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«Я скажу, что шансы того, что мы заключим сделку, составляют 50/50», — рассказал сенатор-республиканец Ричард Шелби.
Он добавил, что у них возникли разногласия с демократами по поводу финансирования операций Иммиграционной и таможенной полиции США.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил демократам новым шатдауном.