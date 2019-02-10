Путин призвал наращивать усилия по развитию евразийских интеграционных процессов
Президент России Владимир Путин назвал наращивание усилий по развитию евразийских интеграционных процессов важной задачей отечественных дипломатов. передает РИА «Новости».
«Следует наращивать усилия по развитию евразийских интеграционных процессов, а также по расширению внешних связей Евразэс — с прицелом на формирование Большого Евразийского партнерства», — заявил он.
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Среди задач он также выделил отстаивание базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН, сплочение мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, дальнейшее продвижение мирного процесса в Сирии и урегулирование других кризисных ситуаций.
Также Владимир Путин высказался о контроле над вооружениями.