Кандидата в президенты Украины облили водой в прямом эфире

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Депутат Верховной рады Сергей Шахов во время передачи «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK облил водой кандидата в президенты Украины Романа Насирова. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, этому предшествовала бурная дискуссия о минимальной зарплате и пенсии. Насиров заявил, что в течение года на Украине можно поднять минимальную зарплату до 15 тыс. гривен (около 36 тыс. рублей), а пенсию — до пяти тыс. гривен (около 12 тыс. рублей). Эти слова возмутили его оппонента.

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«Вы работали в какой власти, скажите, пожалуйста? Слушайте, вам нужно сегодня освежиться», — сказал Шахов.

После этого он вылил воду на Насирова.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко потребовала от президента страны Петра Порошенко снять с выборов Тимошенко.