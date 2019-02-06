Украинские избиратели смогут выбирать из двух Тимошенко Ю.В.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала кандидатом в президенты исключенного из фракции «Народный фронт» народного депутата Юрия Тимошенко, сообщает «Украинская правда».

Ранее ЦИК зарегистрировал лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко кандидатом в президенты страны.

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При этом у кандидатов совпадают не только фамилии и первые буквы имени, но также и отчества — Владимировна и Владимирович. Таким образом, в бюллетенях будут два кандидата »Тимошенко Ю.В.»

Всего к настоящему моменту зарегистрировано 37 кандидатов на пост главы Украины. Помимо Юрия Тимошенко, ЦИК Украины 6 февраля зарегистрировал кандидатами в президенты Андрея Новака и Василия Журавлева.

Ранее Юлия Тимшенко заявила о желании закончить политический «день сурка» на Украине.