Российские дипломаты открестились от послания Гуайдо

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Российские дипломаты в Каракасе не получали послание от спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал посол России Владимир Заемский.

«Нет, к нам ничего не поступало», — сказал дипломат.

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Гуаидо сказал, что направил послание в Китай и Россию, параллельно заявив, что этим странам выгодно изменение экономической модели Венесуэлы.

Ранее в Кремле отреагировали на информацию о якобы прилетевшем в Венесуэлу самолете из России.