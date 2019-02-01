Российские дипломаты открестились от послания Гуайдо
Российские дипломаты в Каракасе не получали послание от спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал посол России Владимир Заемский.
«Нет, к нам ничего не поступало», — сказал дипломат.
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Гуаидо сказал, что направил послание в Китай и Россию, параллельно заявив, что этим странам выгодно изменение экономической модели Венесуэлы.
Ранее в Кремле отреагировали на информацию о якобы прилетевшем в Венесуэлу самолете из России.