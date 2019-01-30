Путин отправил в отставку замминистра юстиции

Президент России Владимир Путин указом освободил от должности статс-секретаря — заместителя министра юстиции Юрия Любимова. Указ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Любимова Юрия Сергеевича от должности стаст-скретаря — заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в документе.

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В указе уточняется, что он вступает в действие со дня подписания.

С августа 2009 года по 30 июня 2012 года Любимов занимал пост замминистра юстиции России, в 2012 году был назначен на должность статс-секретаря — заместителя министра юстиции России.

Ранее сообщалось, что Путин отправил в отставку прокурора Москвы.