Канцлер Австрии заявил, что «желтые жилеты» могут появиться в других странах Европы

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Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что похожее на французские «желтые жилеты» движение может возникнуть и в других европейских странах. Об этом он сказал в эфире CNews.

По словам Курца, аналогичные движения возможны в других странах Европы, но не в Австрии.

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«Я отвергаю любую форму насилия. В Австрии мы считаем, что протесты «желтых жилетов» носят жестокий характер», — сказал Курц.

Он добавил, что Австрия является свободной страной, в которой проводится много мирных манифестаций без насилия.

Ранее France 24 рассказал об альтернативных протестах в Париже.