Генпрокурор США анонсировал завершение «российского дела»
Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер анонсировал скорое завершение расследования «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает ABC News.
По словам чиновника, расследование скоро завершится.
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«…я надеюсь, мы получим отчет от Мюллера настолько скоро, насколько это возможно», — сказал Уитакер.
Ранее бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи в своей новой книге «Позвольте мне закончить» раскрыл детали о взглядах президента США Дональда Трампа на «российское дело».