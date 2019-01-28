Путин изменил состав президиума Государственного совета

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Президент России Владимир Путин внес изменения в состав президиума Государственного совета. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что в президиум Государственного совета теперь входят губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Магаданской области Сергей Носов, руководитель Новосибирской области Андрей Травников, а также глава Псковской области Михаил Ведерников.

В прошлом году на заседании президиума Госсовета Путин заявлял, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах.