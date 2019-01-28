«Все кончено»: NYT рассказала, какой конец «российского дела» ждал Трамп

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Бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи в своей новой книги «Позвольте мне закончить» раскрыл детали о взглядах президента США Дональда Трампа на «российское дело». Об этом пишет газета The New York Times.

Трамп и его зять Джаред Кушнер считали, что увольнение бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна положит конец эскалации напряженности вокруг возможных связей предвыборного штаба Трампа с Россией, пишет NYT. Как пишет Кристи в книге, Кушнер и Трамп сказали это бывшему губернатору.

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«Флинн встречался с россиянами. Вот в чем была проблема. Я уволил Флинна. Все кончено», — передает экс-губернатор слова Трампа в своей автобиографии.

По словам Кристи, который возражал Трампу, Кушнер после вмешался, сказав: «правильно, после увольнения Флинна заканчивается все российское дело».

Экс-губернатор, которого газета называет «давним другом» Трампа, отмечает, что весь разговор был «наивным», пишет NYT. Книга выйдет 29 января.

Бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна уволили в феврале 2017 года. Причиной стало то, что Флинн обсуждал с российском послом Сергеем Кисляком до инаугурации Трампа антироссийские санкции. Однако Флинн не рассказал о контактах с россиянином ФБР, после его обвинили в даче ложных показаний.

Расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемых связей между штабом Трампа и Россией длится уже более года.

Ранее на прошлой неделе стало известно о еще одном обвиняемом по «российскому делу». Во Флориде ФБР арестовало бывшего консультанта президента США Дональда Трампа по обвинению в рамках дела о «российскому вмешательстве». Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет данное дело, предъявил Стоуну обвинения по семи пунктам. Позже его отпустили под залог. Экс-советник Трампа может пойти на сотрудничество со следствием.

Россия отрицает вмешательства в американский избирательный процесс.