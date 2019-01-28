Глава ВТБ: качественно новой повестки между Россией и Западом нет

Прошедший на прошлой неделе форум в Давосе показал, что в мире нет разумной альтернативы широкому взаимодействию в вопросах безопасности, экономике, финансах, культуре. И доказательством тому стало то, что в центре внимания оказалось не содержание дискуссий, а то, кто не участвовал в мероприятии, считает глава ВТБ Андрей Костин, посетивший форум. Его основной темой значилась глобализация, при этом многие участники говорили об усилении процессов деглобализации и популизма.

«Перефразируя ирландского писателя Джеймса Джойса, в Давосе в этом году отсутствие стало высшей формой присутствия — что не могло не вызвать тревоги, которая ощущалась в обычно приподнятой атмосфере Давоса. Эту тревогу, однако, вряд ли можно считать провалом самого форума — она лишь отразила состояние растерянности и высокой степени неопределенности, в котором находится современный мир», — пишет Костин в колонке для газеты «Ведомости».

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Основы мироустройства с хрустом ломаются, считает Костин, но форум в Давосе показал: договариваться о новых основные игроки не способны. В ходе дискуссий звучали мнения о движении мира к «множественным концепциям».

«Разумеется, и нам, и нашим визави придется пройти свою часть пути, научиться понимать и уважать аргументы друг друга, терпеливо искать новые подходы и развязки, найти в себе смелость принять даже «неудобные» для себя реалии», — отмечает глава ВТБ.

По его мнению, качественно новой повестки для взаимодействия России и Запада сейчас нет.

«Россия гораздо раньше других прочувствовала остроту и актуальность связанных с этим вызовов. Сегодня очевидна проницательность мюнхенской речи Владимира Путина. Уверен, что если бы тогда наша озабоченность была услышана, многие сюжеты отношений России с западным миром, включая самые болезненные, могли бы развиваться по-другому. Сейчас эти отношения поставлены «на стоп», — сетует Костин, указывая, что развитие отношений зависит от партнеров России.

Форум в Давосе проходил 22-25 января. По внутриполитическим причинам визит в Швейцарию отменили президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.