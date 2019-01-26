«Фабрика манипуляций»: Тимошенко обвинила Порошенко в узурпации СМИ

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Петр Порошенко установил монополию на информационное пространство, передает РИА «Новости».

По ее словам, Порошенко превратил информационный рынок страны в «фабрику тотальных манипуляций общественным мнением».

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Она пояснила, что СМИ должны быть лояльными лично к президенту Порошенко, чтобы не иметь проблем со своей деятельностью, а любое отступление заканчивается угрозами, репрессиями, закрытием программ и проектов, травлей, преследованием.

Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала кандидатом в президенты Украины.