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Народного депутата Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает издание «Вести».

Как отмечается, это произошло на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Инициатива принадлежала сестре депутата Вере Савченко.

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Уточняется, что ее кандидатуру единогласно поддержали около 100 делегатов.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала кандидатом в президенты Украины.