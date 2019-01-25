Опрос: Порошенко и Тимошенко пройдут во второй тур выборов на Украине

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Действующий президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты Юлия Тимошенко пройдут во второй тур выборов главы страны. Такие данные следуют из социологического опроса, передает «5 канал».

Исследование был проведено Социологическим центром имени Михаила Драгоманова с 10 по 17 января. Специалисты опросили 1800 человек, которые живут в разных районах страны.

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Согласно опросу, из всех участников президентской гонки в настоящее время лидирует Тимошенко с рейтингом в 17,4%. Порошенко находится на втором месте с результатом в 17,1%.

«Именно эти два кандидата и выходят во второй тур», — сказал на пресс-конференции социолог, кандидат политических наук, профессор Сергей Штепа.

Ранее Тимошенко заявляла об отсутствии у Порошенко шансов победить в выборах.